唱紅偶像劇主題曲的女歌手林凡，2019年多次遭蔡姓瘋狂女粉絲侵入住宅送禮，林凡無法忍受提出告訴，士林地院16日開庭，蔡女辯稱與林凡認識5年，雙方一直是好友，逢年過節會親送手作禮物，林凡自同年7、8月以來從未拒絕，「默許」她進入庭院，直到12月底為了保護男性友人才會提告，主張自己無罪。

起訴指出，蔡女前年7月18日、24日，以及8月11日、25日、27日等，5度利用深夜或凌晨闖入林凡家，林凡早在同年2月已警告蔡女行為觸法，明確表達不希望她送禮，蔡女仍持續騷擾。

蔡女主張，她與林凡在2014年間認識，至少認識5、6個月，並非如林凡所說只認識1個月，直到2019年12月24日晚間11點多，擺放麵包在庭院的木椅上，遇到林凡與男姓友人返家，林凡為了保護友人，才會將早在7、8月間發生的事情拿出來，提告侵入住宅。

辯護人更稱，林凡擔心她與蔡女的關係，讓別人以為她是同性戀，為了自身形象才會提告。

林凡委任律師則稱，蔡女的行為已構成騷擾，她提出兩人照片，是在簽唱會上以歌迷身分拍攝，礙於現場太多歌迷無法拒絕，才會同意合照，蔡女屢次騷擾，導致林凡長期睡不著，12月24日晚間所送的禮物，裡面裝有陶瓷刀，當場被林凡丟棄，兩人才會發生拉扯，林凡從未同意蔡進入庭院。

法官開庭中多次詢問，林凡同不同意送禮？但蔡女都說「她應該知道」、「沒告訴我不同意」，下次開庭進行辯論。另外，12月24日侵入住宅部分，士林地院已判處蔡女6月徒刑，得易科罰金18萬，現上訴高等法院當中。