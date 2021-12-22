台北市一名劉姓男大生，今年2月與同班女同學一起與友人聚餐，女同學現場狂飲造成爛醉，劉男自告奮勇載她回宿舍，卻女同學無力行走，劉男扶她公園滑梯上平台後，見女方穿小熱褲露出雪白大腿，竟一路對她摸胸，見女方無反應後，竟得寸進尺進行指侵，女同學因酒醉無力抵抗，酒醒後立刻憑著印象報警提告，劉男一路認罪，最後還休學打工，並願意以50萬元和解，台北地院依乘機性交罪輕判1年8月、緩刑4年。

根據判決書記載，劉姓男大生在民國110年2月19日晚間，與女同學一起參加聚餐，到了凌晨2時30分許，因女同學酒醉，劉男自告奮勇載送酒醉之A女返回宿舍，但A女因酒醉意識不清而無法自行行走，劉男見路旁有小公園，於是攙扶A女至公園內之滑梯設施平台休息。

當時A女身穿小短褲，劉男見到女同學躺在滑梯平台熟睡，竟一時色由心生，伸出鹹豬手觸摸A女之胸部、大腿，見A女並無反應，竟大膽進行指侵，A女當下驚醒後報警。

北院審理時，審酌劉男未能尊重他人性自主權，竟因一時衝動，乘A女酒醉而不知及不能抗拒之時，對她強行性侵，使A女身心均蒙受創傷。惟考量被吿犯罪之手段尚屬平和，犯後始終坦承犯行，並與A女調解成立，已依約履行部分調解條件，顯具有悔意，且考量劉男事後就自休學於餐廳打工，依乘機性交罪輕判1年8月、緩刑4年。