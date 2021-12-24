曾創下台灣藝文界最高榮譽「國家文藝獎」首位美術類原民藝術得獎者殊榮的排灣族工藝大師撒古流．巴瓦瓦隆，近日驚爆性侵疑雲，屏東地檢署已剪報分「他」字案偵辦，對於是否傳喚撒古流本人到案說明，檢方以偵查不公開為由，不便透露。

近期在「靠北藝術 kaobei Art」粉絲專頁出現一則標題為「小鎮故事」的貼文，內文隱喻撒古流．巴瓦瓦隆疑似性侵事件，隨後也有受害者再發表貼文，整起事件如滾雪球般越滾越大，在藝文圈已引發熱議。但一紙撒古流透過書面聲明表示，全案子虛烏有。

屏檢主任檢察官陳怡利表示，目前全案依法處理中，並呼籲若被害人有意願可以出面指認，仔細陳述被害經過，檢方會積極偵辦。但至於案件進展？及是否傳喚撒古流本人到案，她則低調表示，偵查不公開。

警方透露，因為目前還沒有被害人報案，且透過網路想與PO文者聯繫，但至今仍沒有進展，員警則曾到撒古流家中訪查，盼能掌握對方行蹤，不過家人也少與他聯繫，不知人在何處。