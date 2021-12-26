警方在沿途起獲丟棄的玻璃球吸食器、毒品殘渣袋等，全案依照毒品罪嫌移送偵辦。桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區25日晚間有2名巡邏員警看到有名機車騎士紅燈違規右轉且速度飛快，立即尾隨將其攔下盤查，豈料被攔下的男子因身上藏有違禁品，心虛拔腿就跑，在員警合力壓制下將人逮回，全案依照毒品罪嫌移送偵辦。

龍安派出所所長楊孟竟表示，25日晚間6點多，他與警員張晉瑋正在巡邏，攔下1名紅燈違規右轉且速度飛快的機車騎士，經了解該名騎士為46歲的徐姓男子，徐男稱自己急著要去找女友才會違規，不過員警見他神色怪異，且左手始終拎著另1頂安全帽，便先請其配合把手打開放下安全帽。

豈料徐男一聽顯得更加緊張，員警立即提升警戒，突然間徐男轉身拔腿就跑，員警早有準備馬上尾隨在後，徐男邊跑邊把手中物品丟棄，跑了約80公尺遭員警合力壓制，經檢視其丟棄物品為毒品吸食器、毒品殘渣袋等，全案依法移請偵辦。

楊孟竟指出，徐男因為交通違規被巡邏員警攔下盤查，加上身上藏有違禁物品，心虛奔跑逃竄，最後體力不支被員警壓制，沿路丟棄的玻璃球吸食器與毒品殘渣袋等也一併起獲，全案依照毒品罪嫌移送偵辦。