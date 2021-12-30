屏東地檢署指揮刑事局今年5月偵辦1起漁船走私安非他命毒品案，意外發現雲林縣議員顏旭懋與船東的通聯紀錄，本月14日傳訊顏旭懋到案，以有串證之虞向法院聲押禁見，但法院以證據不足駁回，經檢方提出抗告，屏東地方法院29日召開羈押庭，裁定羈押禁見。

顏旭懋服務處30日對此發表聲明，議員因被捲入毒品危害防制條例案件，主動於本月13日前往「刑事警察局南部打擊犯罪中心」說明案情，雖遭檢方聲請羈押，但14日凌晨經台灣屏東地方法院以證據不足，裁定無保請回，足見議員的清白。

但檢方仍堅持提出抗告，遺憾29日台灣屏東地方法院作出羈押議員裁定，議員雖未有任何違法事實，仍尊重司法機關裁定。但基於無罪推定原則，請鄉親相信議員的清白；議員亦會努力尋求司法途徑，堅決捍衛自身的聲譽及尋求回歸鄉里服務選民的機會。

雖遭羈押影響議員親自服務鄉親機會，但於羈押期間，議員服務處團隊仍會一本初衷致力服務雲林縣鄉親，不負選民託付。議員亦會積極配合司法調查，盼能早日釐清事實，還議員清白及自由，希望大眾不要以訛傳訛，妄加揣測，徒增紛擾。

地方政壇人士表示，顏旭懋遭羈押禁見，勢必影響明年縣議員的選情，但此案仍在偵查階段，眾人只能尊重司法，不便發表評論。