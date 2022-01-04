台金線春節第3波加班機情況。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府1／6啟動春節期間未訂妥機位鄉親需求調查。（金門縣府觀光處提供）

台金線春節第3波加班機明（1／5）上午9點開放訂位，金門縣府也將於1／6啟動春節期間未訂妥機位鄉親需求調查，請大家多加留意。

縣府指出，今年春節年假共計9天，縣長楊鎮浯關切鄉親的機位需求，指示觀光處與交通部民航局及航空公司協調加開第3波加班機，1／5上午9時起統一受理訂位。另依據往年經驗，第3波加開機開賣後，仍會有部分鄉親未訂妥春節機票，縣府也將於1／6日起一連5天，調查鄉親的機位需求，調查若達一定數量，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望鄉親均能順利返鄉團圓。

觀光處說明，自1／6日至1／10日共5天，調查台金5條航線機位需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊。

該處也提醒，為充分發揮空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，各航空公司援例於春節管制期間(1／28至2／2台灣往金門及2／2至2／8金門往台灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。