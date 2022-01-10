免費營養午餐是宜蘭縣長林姿妙上任後的重要政策，怎料近日接連爆出食安問題，引起外界譁然，縣長熱門人選之一的宜蘭市長江聰淵認為，物價上漲，營養午餐價格應提升10至15元，確保品質，相信家長願意買單；對此縣府表示，目前研議調升費用，不過費用不會轉嫁到民眾身上。

林姿妙上任後，推動社會、教育福利不遺餘力，每年斥資2.1億元，每餐花費42元，提供國中小學生免費營養午餐，廣受家長好評。

不過去年11月開始，承攬免費營養午餐的廠商接連爆出食安問題，有業者認為，通貨膨脹，物價飆漲，營養午餐預算應提高，否則吃不消，江聰淵今受訪也指出，物價上漲，外面買一個便當至少也需要80元，若以現有預算，僅能以低價辦理招標，除造成廠商壓力，品質可能也無法控管。

江聰淵認為，辦理免費營養午餐的財源可繼續編列，不過應在避免排擠到其他預算前提下，提高營養午餐經費，每餐加10至15元不等，並和非低收入戶的家長溝通討論，只要能讓家中寶貝吃得健康、營養又安心，相信這樣的價格，家長肯定願意替縣府分擔財政壓力，同時額度也能符合比例原則， 減少廠商壓力。

宜蘭縣府祕書長林茂盛表示，因應物價攀升，營養午餐業者陸續反映每餐42元的預算應予增加，縣府內部已著手研議調升營養午餐預算機制，同時蒐集資料算出每餐價格及所須的總經費，方案出爐後，就會在年中送進議會爭取追加減預算。

林茂盛說，新增加的餐費，仍會由縣府統一籌編，不會轉嫁到家長身上，免費營養午餐不僅是健康飲食教育的一環，更希望藉此減輕年輕家長的負擔，讓孩子都能獲得完整的營養，同時學習健康飲食。