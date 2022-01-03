公投選舉去年底結束，民進黨在台南市的不同意投票率取得全台第1，國民黨台南市黨部未氣餒，著手布局年底地方選舉，黨部已徵詢多位台南市長人選，希望3月前決定，議員不排除與友黨合作，目標攻占20席。

國民黨在去年底公投議題挫敗，深綠鐵倉的台南市更是綠營大勝區域，國民黨台南市黨部主委林進旺認為公投與地方選舉不同，前者對事，後者對人，支持度不能畫上等號。

林進旺剛擔任地方黨部主委，他表示自己不是政壇老手，做事較務實，針對國民黨年底的台南市地方選舉，要考量很多因素，認為要在穩中求勝。

林進旺坦承已在徵詢多名人選出馬角逐台南市長，有的有意願，有的有戰力，人選在確定前還不能透漏，主要考量「要找最有希望？還是有戰鬥力？」

他表示，國民黨的台南市長人選不要煙火式的政治，要找能長期經營的人選，畢竟台南市長人選在選舉過程還得輔選議員，必須要找「勇腳」。

對國民黨台南市議員席次布局，林進旺不排除與友黨甚至無黨籍合作，他認為國民黨在南關線就有很多「黨友議員」。另在藍營有勝選機會的選區，例如新化、善化與北門積極找人選，對象以年輕人為主，國民黨台南市議員在2018年取得16席，今年底目標攻占20席。

中西區的國民黨籍洪玉鳳因涉案退出後，國民黨已有目標人選，林進旺表示，仍待確認意願後再公布。