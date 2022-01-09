在封殺四大公投後，民進黨在「雙林之役」再下一城，對此，東華大學教授施正鋒表示，綠營雙贏，除了府院黨挾執政優勢外，國民黨沒有主將站出來主導是重要原因，加上地方派系被逐漸收編，國民黨再不振作，可能被打成「都會黨」甚至「外省黨」，對未來選戰相當不利。

這次中二選區立委補選和台北市中正萬華區的罷昶案，府院黨全員出動。施正鋒指出，民進黨大獲全勝，府院黨夾著執政優勢是原因之一，由於接下來有九合一縣市長選舉，蔡英文總統有徵召提名主導權，因此這次各派系全都站出來。

反觀國民黨，他說，此次選舉，彷彿沒有主將，這點從上次公投就有感覺，諸侯也不願站出來講話，就連台中市長盧秀燕，也是很晚才站出來，有點像是放給地方派系自己去處理。

施正鋒認為，這其中涉及到一些結構性的問題，柯文哲領導的民眾黨扮演關鍵少數，但國民黨主席朱立倫也沒有去拜託，究竟是無心還是無力，外界無從得知。

他說，顏家的勢力主要是海線，中二選區涵蓋的霧峰屬於山線，烏日又是新的搖擺區，新來人口比較多，若要勝選必須結合其他地方派系的勢力。

施正鋒指出，民進黨執政後，對於聽話的地方派系就摸頭，不聽話、支持國民黨的就設法鏟除，但國民黨在韓國瑜敗選後，至今都沒有好好去整合國民黨的本土派，從上次公投就可看出，國民黨過去的地方本土派已經分成兩掛，有些在觀望，有些就向民進黨靠過去，這些都是國民黨領導者必須要趕快去處理和檢討的。

2018年國民黨在九合一大選中大勝，為何短短兩年，就讓蔡英文在總統大選中獲得817萬張選票？他說，因為每次選舉，民進黨都在趁勢收服國民黨的地方派系。

但國民黨各大咖，卻未考慮到這些的後續效應，不願團結起來打選戰，黨主席也沒有能力整合各方勢力，施正鋒預言，長此以往，國民黨會變成軍公教和權貴的「都會黨」，那就很慘，一旦民進黨進一步把它打成「外省黨」，那還會更慘。