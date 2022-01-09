國民黨中二補選、罷昶結果記者會 朱立倫確定不出席 17:052022/01/09 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫（中）。（資料照，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市第二選區立法委員補選、台北市中正萬華立法委員罷免案投票已結束，對於今天兩場投票結果，國民黨指出，無論選舉結果如何，晚上都將由國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤出面說明。據了解，黨主席朱立倫確定不會親自出席記者會。 國民黨發聲明表示，1／9台中市第二選區立法委員補選及台北市中正萬華立法委員罷免案投票已順利結束，無論稍後選舉的結果，稍晚都將由中國國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤，出面說明選舉的結果。 中二選區補選投票前 中警強抄博弈集團 單月投注逾10億元 中二補選倒數 朱立倫請黨員與支持者電話催票 #朱立倫 #國民黨 #中二區 #立委補選 #罷昶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中補選倒數顏寬恒與「這2人」合體 媒體人驚呼高招 15:052022/01/06 政治 中二選區立委補選今點算近30萬張選票 6日分送各區公所 17:012022/01/05 政治 大新竹議題與藍直球對決 林智堅：妨礙大新竹發展朱立倫承擔不起 19:022022/01/05 政治 不是周六！中二補選、罷昶9日投票 小心這些行為都違法 11:102022/01/06 政治 修憲委員會爆衝突 民進黨趁這兩人「尚未進場」搶走主持 藍集體退席 12:452022/01/06 政治 衝著國民黨 邁向過半大聯盟首掛聯合看板 13:282022/01/06 政治 2022誰來做老大》宜蘭縣議長 宜蘭議會龍頭之爭 無黨籍左右選情 04:102022/01/06 焦點要聞 中二補選倒數 蔡英文：集中選票 不要覺得不差你一票 15:552022/01/05 政治 「韓國瑜絕不碰2022」 傅崐萁肯定韓與朱立倫是最大互補 09:592022/01/05 政治 朱籲黨員打電話催票 蔡下動員令集中選票 04:102022/01/06 焦點要聞 陳玉珍放話投入縣長選戰 金門縣長室主任：莫做親痛仇快事 15:242022/01/06 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 直播／中二選區顏寬恒各區都落後 苦追林靜儀 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。