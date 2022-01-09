台中市第二選區立法委員補選、台北市中正萬華立法委員罷免案投票已結束，對於今天兩場投票結果，國民黨指出，無論選舉結果如何，晚上都將由國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤出面說明。據了解，黨主席朱立倫確定不會親自出席記者會。

國民黨發聲明表示，1／9台中市第二選區立法委員補選及台北市中正萬華立法委員罷免案投票已順利結束，無論稍後選舉的結果，稍晚都將由中國國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤，出面說明選舉的結果。