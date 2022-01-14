國民黨在四項公投、台中二選區立委補選以及罷昶等連吃敗仗，有基層要求國民黨主席朱立倫下台負責。臉書粉專舉辦網路投票，詢問網友「國民黨屢屢連敗，你認為黨魁朱立倫該下台負責嗎？」截至14日晚上11點，65%網友認為朱立倫需要下台負責、35%網友則認為不必下台負責，兩方比例差距甚大。

臉書粉專《老天鵝娛樂》針對「國民黨屢屢連敗，你認為黨魁朱立倫該下台負責嗎？」舉辦網路投票，截至14日晚上11點，共29915人投票，達65%的網友認為朱立倫需要下台負責、35%的網友則認為不必下台負責。

有網友表示，「給球殺，還殺得這麼爛，下去吧。」「我認真希望國民黨快改變路線，年輕人都不挺，已經出現世代斷層了，台灣要是只剩一黨很可怕。」也有網友舉當年民進黨慘敗為例表示，「不說誰上誰下，朱立倫請看看蔡英文輸的那幾年，記者會該出席就出席，大餅夢想畫好畫滿，哪像現在先躲風頭，再出來喊團結、別找戰犯，每次贏拿輸縮，有點肩膀好嗎！？」

也有網友認為，「下台負責感覺已經是一個固定流程，至於為什麼一定要下台，好像也沒有人講得出什麼原因。」、「他下台也不會比較好，是整個黨的風格問題了。」、「其實不必負責啦！誰來當都差不多。」