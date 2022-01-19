華視總經理威脅撤預算提案 國民黨團：莊豐嘉應知所進退

立法院國民黨團昨控華視總經理莊豐嘉，與國民黨團協商預算提案時，出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨，而莊豐嘉今上午召開記者會駁斥，並稱國民黨團只對台語台動刀。對此，國民黨團今召開記者會痛批，莊豐嘉變本加厲用意識型態創造對立，國民黨完全是善盡把關之責，奉勸莊要知所進退。

國民黨團書記長陳玉珍表示，華視總經理針對預算執行監督語帶威脅，繼昨日面對國會監督，不但沒有謙卑面對民意，還反過來踐踏國會尊嚴，今早還變本加厲召開記者會，不但沒有回應國民黨的提問，也故意牽扯意識形態，誣指國民黨刪減公視台語台預算，國民黨完全是針對採購過程相關弊端善盡把關之責。

藍委李德維表示，一個被監督的機關，卻對黨團出言要脅，稱不撤案就開記者會抗議，受監督單位講出威脅的話非常可惡，是可忍孰不可忍，華視虧損已累積18億，莊豐嘉出言威脅不但沒有檢討，今天早上還變本加厲召開記者會，再一次正告已莊豐嘉必須知所進退。

藍委鄭正鈐痛批，華視拿了政府補助經費，在近年發包過程中出現很多弊端，這些教文委員會都曾質詢過，華視的答覆完全沒辦法讓人接受，現在竟要求在野黨直接撤案不然就要開記者會攻擊在野黨，「這完全沒有王法」莊豐嘉拿著媒體自由大旗，卻動用華視公共資源在跟審預算，創下公共媒體最差勁的示範。

藍委林奕華指出，莊豐嘉要求撤案是國民黨團要求檢討中止與台灣事實查核中心合作關係的主決議案，今天卻在記者會扯另一個凍結刪除預算案，這是「竹篙湊菜刀」，而政府補助華視9600萬元製播台語節目，卻私相授受發包給5家公司，這件事就一直備受質疑，身為受監督者要求黨團撤案，黨團要不要撤案由黨團決定，若不撤案就到協商場合辯論，這就是民主程序。