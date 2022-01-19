年底台北市長選戰萬眾矚目，今有消息傳出國民黨呼聲最高的立委蔣萬安，接連宴請藍營名嘴餐敘，透露將在農曆年後宣布參選台北市長，引發政壇關注。媒體今(19日)問蔣萬安「有沒有宣布年後參選？」蔣僅承認昨天有餐敘，直說「謝謝，謝謝，昨天餐會談的都很愉快，大家都給很多建議跟意見」。

蔣萬安今下午接受媒體聯訪時表示，昨天就是單純好朋友私下聚餐，最主要是過年前老朋友年前聚一聚，對我來講彼此交換意見和議題，對我最重要就是讓北市提早做準備，面對後疫情時代的各項挑戰，大家都有提出很多建議跟想法，吃飯過程大家都給我很多建議，包括地方需求、民眾所遭遇各種困難，像我在中央立法院怎麼樣結合地方等等。

蔣萬安說，席間好朋友都相當關心時事和提出想法，我就是聆聽大家意見，他們也都給我寶貴建議，這些都是未來當作很好的參考，國人現在還是很關注疫情，我們都希望大家各自在自己的崗位上把角色扮演好，中央地方一起守住疫情。

被問及前台北市長郝龍斌稍早建議採取「藍白合」策略，別讓民進黨漁翁得利，蔣萬安回應，「昨天吃飯過程，大家就是很輕鬆聊天，都是好朋友，大家談得比較多是他的一些服務、未來規劃怎幫助萬華在地商圈轉型、發起的愛心待用餐等，大家討論的是後疫情時代各個層面所遭遇困難，我們可以共同合作可以幫助民眾。他也透露，聚餐邀請對象都是好朋友，其實每一年過年前都會和自己好友聚聚會、吃個飯，只要時間允許都是如此。

媒體追問「到底有沒有宣布說年後宣布參選？」蔣萬安則是表示，謝謝，謝謝，昨天餐會我們其實談的都很愉快，大家都給很多建議跟意見，就是聆聽大家想法。