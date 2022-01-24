受到美股出現修正，本土疫情持續擴大衝擊，台股近期陷入震盪，上周累積下跌逾500點，台股今（24日）早盤也一度大跌逾200點，但午盤過後買盤出籠，最終收漲89點，高低震盪逾300點，由於近期台股走勢並不穩定，讓不少股民哀號不知該如何操盤，此事引起網友們熱烈討論，有內行人建議，以機率來看，過年後紅盤機率高，就算要出脫持股，等到過年後再賣比較適合。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，「早上看到開低，把持股全砍了，一度慶幸自己砍對，結果又都V回來，想追又買不下手，請各位版上高手開釋，今天是V轉還是反彈後再下跌呢？完全沒方向，求指點，謝謝。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人虧他是「反指標」下次要操作前要先通知大家，「你下次要進場先跟我說」、「千萬別買回，你買了就崩，會害到大家」、「拜託你最近不要再進場，我想過年啊大哥」、「你為什麼不早點砍，不然也不用跌那麼多。」

此外，有內行人認為，從歷史紀錄來看，過年後開盤上漲的機率優於下跌，就算要賣股也要等到那時候再賣，「每年新春開紅盤遠高於綠，不賺傻B」、「要賣也是等到過完年漲回去再賣」、「過年紅盤機率七成喔」、「以機率來說，要出也是過年後開紅盤出」、「全砍太多了啦，可以一半一半或三分之一賣啊。」

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，內憂本土疫情持續干擾，外患則是美股震盪，封關日逢美國聯準會(Fed)利率決策會議期間，短線資金加速退場，波段維持看好景氣復甦帶來的投資價值行情，趨勢成長股維持基本持股，因應盤勢波動，建議保留資金加碼彈性。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。