力擋《地制法》闖關！ 國民黨突襲占領主席台爆爭吵

立法院內政、司法法制委員會今日聯席審查《地制法》，但一早國民黨團動員占領主席台拒審。民進黨立委許智傑、伍麗華、吳琪銘、王美惠等人只得於委員會門口抗議國民黨「綁架總預算。」

身兼內政委員會召委的吳琪銘，於今、明兩日排定《地制法》修法草案審查，事前預料此案將於本周完成初審。但因本案攸關新竹縣市合併升格，因此在野黨認為是民進黨的政治盤算。

吳琪銘等多位民進黨立委，今日一早赴委員會，卻因國民黨佔領會議室而遭阻擋在外，吳琪銘等人只得高喊「(國民黨)綁架總預算」以示抗議及不滿。