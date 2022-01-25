蔡英文總統出席經國七海園區開幕典禮，並致詞肯定蔣的「反共保台」路線，引發各界關注。資深媒體人黃光芹直言，蔡英文的新「蔣經國論」支離破碎，且最大的問題是還丟掉了民進黨的神主牌，黃光芹認為，「歷史可以原諒，但不可遺忘」，但與歷史完全剝離的蔡英文，還真的變成「空心菜」。

黃光芹24日在臉書上發文表示，蔡英文總統的新「蔣經國論」支離破碎，除了可以吃吃國民黨豆腐之外，完全無法向歷史交代。說她抱走國民黨的神主牌，只是藍營集體焦慮下的膝蓋反應；或是民進黨不敢挑戰強勢領導人的自我退縮。如果為了選舉亂抱一通，把蔣經國的面貌以偏蓋全，弄到面目全非，不該是現任總統該有的「程度」。

黃光芹直言，而真正代誌大條的是，蔡英文丢掉了民進黨的神主牌，卻没有做任何交代。蔡總統要終結促轉會，但「告別式」未免辦得過於草率。

黃光芹發現，仔細讀總統的文字，她委由人民裁判的不只是蔣經國，而是「任何一位總統」，這種把白色恐怖歷史打包帶走的方式，是誰決定的？歷史可以原諒，但不可遺忘。年輕人已經不識蔣經國了，總統再不識，恐怕真相日後再也難尋！與歷史完全剝離的蔡英文，還真的變成「空心菜」！