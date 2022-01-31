總統蔡英文「論文門」爭議，資深媒體人彭文正因質疑蔡英文的博士學位是假的，遭北檢起訴，由於彭文正人在美國未能出庭，遭到通緝。彭文正在除夕夜坦言，他過年唯一的遺憾，就是不能陪媽媽圍爐。

彭文正31日在《政經關不了》網路直播節目上表示，他過年唯一的遺憾，就是不能陪媽媽圍爐，在台灣雖然有姐姐可以幫忙照顧，不過仍是很大的遺憾。他想起白居易的詩「望月有感」：「時難年荒世業空，弟兄羈旅各西東。 田園寥落干戈後，骨肉流離道路中。弔影分為千里雁，辭根散作九秋蓬。共看明月應垂淚，一夜鄉心五處同。」並感慨說，這首詩是白居易在兵馬倥傯、戰亂時，感嘆骨肉兄弟流離，有的到各地去、有的則因戰爭失去聯絡。

彭文正強調，他秉持過去兩年半的信念，不會停止追論文門，直到這個案子水落石出，還台灣公平正義為止。

彭文正指出，論文門變成大家矚目的焦點，其實開始於蔡英文的一個動作，那就是「天作孽猶可為，自作孽不可活」。在2019年9月4日以前，台大名譽教授賀德芬、旅美學者林環牆直接挑明蔡英文的論文是假的、找不到，當時林環牆已經做了很縝密的動作，跟倫敦政經學院有非常多信件的往來；後來賀德芬就在台灣開記者會，指控蔡英文的博士論文是假的。

彭文正接著表示，看完賀德芬在台灣開的記者會，他當天就在自己的臉書中，指出不確定蔡英文的學位是真、是假，但是依據他自己在台大20幾年的教書經驗，讓他質疑蔡英文的論文是假的；而這件事原本沒有人關心，他在2019年9月4日管定這件事後，就一路走到今天。