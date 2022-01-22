《論文門開箱》

總統蔡英文「論文門」爭議，總統府早已將博士論文公諸國人，但有部分的人仍對此產生質疑。針對論文門最後的結局會如何發展，資深媒體人彭文正表示，論文門這個案子「只會遍地開花」。

主持人許甫21日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，很多網友問到論文門最後的結局，會怎麼發展？比如總統蔡英文不認，如果倫敦大學及倫敦政經學院也裝死，這個案子是不是就會被很多狗屁倒灶的事情給沖淡了？彭文正對此卻打包票表示，不管蔡英文、倫敦大學怎麼裝死，這個案子絕對不會死；今天大家追這個案子，追了兩年半，最近3個月、甚至半年就已有好幾十萬人加入。

彭文正接著表示，他們不會輕易善罷甘休，這個問題更不是蔡英文是否卸任就可以解決的。不要忘了，論文門身上所繫的刑事、民事訴訟的案子，至少有20個，請問法院要怎麼算，難道放把火燒掉嗎？他有兩個律師，他們還去告法官跟論文門相關的案子，所以論文門這個案子只會遍地開花。

彭文正指出，蔡英文說過很經典的1.5個博士學位，如果你以為她在開玩笑，可是她講這一段話，所鋪成的脈絡，並不是在開玩笑。去看看她在2011年為了選新北市長，寫了一本自傳《洋蔥炒蛋到小英便當》第11章，說她最後得到1.5個博士學位，甚至還在她的證書上標註說，她對國際貿易有很強的背景，這些話是白紙黑字，就寫在她要出來選總統前的自傳中。所以這兩件事情一比對，蔡英文絕對沒在開玩笑。