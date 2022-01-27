被警察耽誤的醫師？1名網友收到交通罰單發現上頭寫的字跡相當潦草，違規事實8字幾乎看不懂，照片曝光後引發討論；有其他網友根據下方法條依據，查出真相是「不按遵行方向行駛」，留言笑說「拿去藥局，藥師應該看得懂」、「被警察耽誤的醫生」、「沒去當師公很可惜」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文分享1張照片，照片是1張交通發單，但開單的員警在上頭寫的文字卻相當潦草，其中在「違規事實」寫上8字更是不易辨讀，只能勉強認出「不...方向行駛」，讓原PO笑說此圖是分享朋友的罰單照，「這寫的是啥字啊？」

依據該圖片罰單下方的「舉發違反法條」顯示是「道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款」，經查可得知真相為「不按遵行之方向行駛」。（翻攝自網頁）

不過依據該圖片罰單下方的「舉發違反法條」顯示是「道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款」，經查可得知真相為「不按遵行之方向行駛」。其他網友則留言說「拿去藥局，藥師應該看得懂」、「被警察耽誤的醫生」、「沒去當師公很可惜」、「好歹一張也好幾百元起跳，字寫好很難？」「以為民眾都會通靈」、「考警察，應該寫字也要列入考試審核才對」、「這是醫生開的罰單」。

不過其實全台員警手寫罰單、字跡潦草的事件層出不窮，先前警方就曾試辦「電子舉發製單系統」，由各地交通警察隊試用，目前仍在調整階段；而各地警察局也逐年編列預算採購藍芽印表機，透過電腦列印字體，避免讓員警手寫、發生民眾看不懂情形。