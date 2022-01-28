農曆新年將至，家家戶戶除了開始大掃除、採買年貨之外，每年的這個時候許多民眾也開始思考「拜拜水果怎麼選」，無不希望能選對水果，討個吉利好兆頭，「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「過年拜拜水果」話題的網路聲量表現，分享網友熱議的過年拜拜五大吉利水果網路聲量排行，以及過年拜拜五大禁忌水果有哪些。

觀察網友熱議的過年拜拜水果，可發現民眾大多以「諧音」的方式挑選吉利水果，像是許多網友就以「橘子」作為供品，祈求新的一年能夠「大吉大利」，而「蘋果」則有「平平安安」的含義，因此也深受民眾歡迎，有網友就分享「拜拜水果安全牌必選橘子、蘋果」，讓許多人大推「真的！好買又不貴」、「每次拜拜懶得想都直接買蘋果」。除此之外，鳳梨、香蕉以及柚子，也是許多人春節拜拜必備水果。

過年拜拜吉利水果網路聲量排行榜TOP5。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

接著，我們觀察過年拜拜的禁忌水果，其中「蕃茄」等「多籽水果」，容易有排泄、消化等對神明有不敬之意的聯想，但也有民眾對此表達不解並發文請益「拜拜到底為什麼不能用蕃茄，昨天準備蕃茄被我媽罵」，引發網友兩極評論，有人表示「這種拜拜的東西，還是尊重長輩啦，多一事不如少一事」，但也有民眾認為「現在都什麼時代了，不要再信這些有的沒的，拜拜就是心意到就好」等。

過年拜拜禁忌水果網路聲量排行榜TOP5。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除此之外，許多民眾也會因「諧音」關係，避免使用「芭樂」及「葡萄」祭祀神明，以免新的一年「希望都成芭樂票、空頭支票」及「好運逃（萄）跑」；另外，「釋迦」因形狀外觀酷似釋迦摩尼佛的頭部、「檸檬」則因酸澀難以下嚥，因此被部分民眾認為不適合用作供品，以避免對神明不敬。

以上都是網友於過年祭祖拜神時常見的禮俗禁忌，但時過境遷，有些流傳規定也可能稍有變化，建議民眾仍可遵照長輩及地方民俗風情進行祭祀準備，挑選一些合適或愛吃的水果，在新的一年討個吉利。

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