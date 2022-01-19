目前正值鳳梨釋迦盛產季節，台電高雄區營業處今（19）日前往高雄市身心障礙團體聯合總會及紅十字會育幼中心等社福機構致贈鳳梨釋迦，讓經濟弱勢的社福團體也能享用優質水果。

台電高雄區處經理洪順居表示，台電長期關懷弱勢的各種公益活動，就是具體落實台電的經營理念「誠信、關懷、服務、成長」，不僅傳送電力，還傳送愛心到社會每個角落。

洪順居指出，此次致贈活動提供高品質及具豐富營養價值的鳳梨釋迦，讓還在成長的孩童及弱勢團體吃到優質水果，補充營養提升免疫力，同時以實際行動力挺農友，減輕經濟壓力，共同「互助互愛，好釋成雙」。

身心障礙團體聯合總會理事長黃國良表示，高價位的鳳梨釋迦，在清寒家庭或弱勢團體中，是不容易出現的水果，這次收到高品質的水果，就像人與人互助的友愛一樣，溫潤又甜蜜，非常感謝台電高雄區處，以行動關心地方弱勢族群，在疫情嚴峻的時刻，讓他們依舊能感受到一股溫暖的力量。