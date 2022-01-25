台東郵局及各大物流業近日湧入大量鳳梨釋迦包裹，造成物流大塞車。（蔡旻妤攝）

台東郵局及各大物流業近日湧入大量鳳梨釋迦包裹，造成物流大塞車。（蔡旻妤攝）

農曆年前是各大物流宅配及郵局最繁忙的時候，台東宅配物流業者自上周起陸續拒絕非契約戶收件，主要原因是北部疫情升溫，而台東近來又有大量鳳梨釋迦宅配訂單，運能早已飽和，台東郵局因此加派人手及車輛協助運送鳳梨釋迦包裹，部分農民卻也因此無法寄送茶葉、白米等農產品，只能婉拒訂單。

郵局人員忙著搬運郵寄包裹，農曆春節前夕是最忙碌的時候，但台東郵局今年卻是「忙上加忙」，正值鳳梨釋迦盛產季，各大物流業湧入大量鳳梨釋迦包裹，受到北部疫情逐漸升溫影響，部分物流業者將台東列入北部以外的宅配暫停收件、或延遲送達的縣市。

台東郵局副理李文雄表示，郵局因此特別規畫了釋迦專案，每日增派2班加班車，趕在年前把鳳梨釋迦送達消費者手中，自17日至24日已寄出2萬多箱釋迦，全數以快捷方式交寄，若沒有意外，隔天就可送達。

宅配大塞車，也讓其他平日依賴宅配的農產品如茶葉、蔬菜、白米等無法在過年前順利寄送，部分小農因此婉拒訂單。池上菜農賴瑰洳無奈地說，宅配不收件，讓她很頭痛，「沒有其他辦法，只能請客人過年後再訂！」。鹿野茶農柯麗清指出，「當然不敢接單，若害客人無法送禮就慘了」，以往這期間是最忙碌的時候，今年只能忍痛拒絕訂單。

此外，貨運爆量塞車，導致鳳梨釋迦無法外運銷售，台東縣政府因此規畫，在春節期間要讓釋迦農以2、3台貨車的方式擺攤銷售。縣府農業處長許家豪說，將針對人潮聚集的定點協助農民申請路權，讓農民可以在路上販售釋迦。