苗栗縣12個藝術團體合辦愛心書畫義賣展，在文觀局第1展覽室舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣12個藝術團體合辦愛心書畫義賣展，在文觀局第1展覽室舉行。（謝明俊攝）

受贈社福團體致贈感謝狀及小禮物給藝術團體。（謝明俊攝）

縣府文觀局愛心書畫義賣展，過年不休息，僅除夕1天休假外其餘時間照常展出。（謝明俊攝）

由苗栗縣內12個藝術團體所共同發起「施情畫義、千動愛心」愛心義賣書畫展，21日在縣府文觀局第1展覽室啟動，共募集了321件作品，民眾只要捐助2千元就可獲得這些愛心藝術家們的作品，另外主辦單位還安排2件競標義賣品，每件起標價為5千元，所得將全部捐助縣內華山基金會等社福團體。

這項命名為「施情畫義、千動愛心」的愛心義賣活動，是在前總統馬英九任內開始發動，今年已邁入第7屆，贊助書法國畫西畫作品的藝術團體，已增加到12個，都是苗栗縣內知名的藝術團體，由藝術家精心繪畫書寫的藝術作品，提供成為義賣標的，再將義賣所得全部捐助苗栗縣內7家慈善社福團體。

今年共募集了321件精美國畫、書法、西畫等畫作藝品，民眾只要捐助2千元就可獲得其中一件作品，由於避免選擇紛爭，所以主辦單位決定在畫展結束後，再統一以抽籤方式決定各項畫作所有人，其中，另有2件作品則以是競標義賣方式處理，每件起標價為5千元，由價高者得。

這場義賣畫展將從21日起在苗栗縣政府文觀局第1展覽室展出，展期至3月13日截止，讓民眾有充分時間可以前往觀賞，文觀局長林彥甫並強調，為鼓勵民眾利用春節連假前來賞畫，展覽室只在除夕休息1天，其餘時間都照常開放。

愛心義賣書畫展於21日舉行開幕式，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌出席主持，感謝12個藝術團體的愛心，以及台電、中油等企業熱心贊助，歡迎大家多來觀賞，捐助公益活動，為苗栗縣社福弱勢注入一股暖流。