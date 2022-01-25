江昇洸醫師替嘉義家扶中心社工人員施打疫苗。（嘉義家扶中心提供）

過年後嘉義家扶中心將頒發330萬元助學金給弱勢學子，目前還有在募款中，開業醫師江昇洸匯集病患的愛心零錢及自掏腰包共同捐助，並為家扶中心的社工接種第三劑疫苗，讓社工能加強自我保護力。

嘉義家扶中心指出，該中心嘉義縣市共有40多位社工、服務810多戶受扶助家庭，但目前仍有約2成的案家成員由於健康因素或其他狀況，未接種新冠肺炎疫苗，而社工經常要家庭訪視，染疫風險相對較高，社工人員必須加強自我防護力。

擔任嘉義家扶扶幼顧問近30年江昇洸醫師，知悉還有部分家扶社工們未接種第三劑疫苗，特地安排社工們預約及接種，讓社工們能安心的繼續服務案家。

江昇洸也認養家扶中的助學小豬撲滿放在診所櫃台，診所員工、患者或陪病者有零錢就投入，年關近，撲滿小豬「回娘家」，清點後共有1萬6000元，江昇洸自掏腰包加碼1萬4000元，共3萬元捐作助學金。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，江昇洸醫師認養助學小豬撲滿已持續10多年，發揮「懸壺濟世」的精神，治病醫人，也關懷社會，扶持弱勢學子，是仁醫的風範。

沈明彥指出，為了在開學前將助學金交給學生，預計於2月11日頒發330萬元助學金，協助760名從國小到大專的學子繼續就學，而目前尚有約200萬元助學金的缺口。

沈明彥指出，疫情加上物價漲，弱勢家庭的生計更受衝擊，受扶助學子的教育費、生活費等負擔增加，不少大專生就多打幾份工或增加打工時數來維持生活求學，因而期待有更多人能加入助學行列，拉孩子們一把。