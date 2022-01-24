苗栗縣多項公共工程施工品質獲得肯定，縣政府工務處24日舉行頒獎典禮，縣長徐耀昌到場鼓勵與頒獎，並期許苗栗公共工程施工品質更加精進。

得獎項目包括第21屆公共工程金質獎評列佳作、交通部金路獎、內政部營建署2020馬路好行計畫、110年度公共工程查核成績甲等案件。

縣府指出，苗栗市苗30線（聯大路）通車後事故頻傳，9年內發生161起車禍，縣府爭取中央補助進行改善工程，該工程進度超前，未來竣工將有效降低車禍發生率，工程榮獲工程界「奧斯卡獎」公共工程獎。

還有交通部去年舉行第22屆金路獎頒獎典禮，苗栗縣政府在非六都「路況養護」獲得第3名、「橋梁維護」榮獲第1名殊榮，雙獲績優單位，為近5年內二度榮獲雙金肯定。

另外，辦理路況養護仰賴定期日夜間道路巡檢縣道119線等10條共241公里、鄉道苗1線等85條共767公里，路巡發現道路坑洞則立即填補，記錄老化路段，並積極爭取前瞻計畫逐段辦理改善，給予用路人安全的用路環境。

橋梁維護則包含橋梁檢測及橋梁維修，苗栗縣轄管1461座車行橋梁及31座人行天橋，每兩年辦理1次橋梁檢測，掌握橋梁健康程度，並逐年編列經費辦理改善，縣府團隊用心投入，才能有路況養護及橋梁維護雙料績優的佳績。

縣長徐耀昌表示，能榮獲全國辦理交通養護項目最高榮譽「金路獎」肯定，是給縣府團隊最大的鼓勵，縣內九宮格整體路網完工後，讓交通運輸網絡更加便利。

而工程處也提報「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置工程」參賽內政部營建署「2020 馬路好行計畫」亮點計畫優良案件評選活動，經過初評、實地評比、複評三階段審查，榮獲快意生活類全國「特優」成績，另「後龍鎮新港三路路面及人行道景觀改善工程」案獲得一般案件「佳作」成績。

最後是，工程施工查核小組為確保工程施工符合設計規範品質要求，去年度依行政院公共工程委員會提高查核件數，達成查核件數113件，超過法定件數205％，並其中甲等案件計63件，甲等案件比例達56％創近6年新高，獲獎施工廠商單位計有嘉鑫營造公司等47家施工廠商，該公司報名工程會金質獎榮獲土木類佳作獎項，苗栗縣推動公共工程施工品質獲得中央肯定。