新北市工務局配合瑞芳區深澳坑溪河道治理計畫，近日完成深澳坑溪排水箱涵改建為單跨橋梁「龍安橋」，並於今（27日）正式通車。（工務局提供）

新北市工務局配合瑞芳區深澳坑溪河道治理計畫，近日完成深澳坑溪排水箱涵改建為單跨橋梁「龍安橋」，並於今（27日）正式通車，除了可以提升河道通洪能力也降低上游回淹的疑慮，鞏固新北與基隆兩市通勤路線安全。

工務局長詹榮峰表示，此次排水箱涵改建工程由市府與經濟部水利署第十河川局共同研議，在維持原本基隆與新北兩市通勤路線的條件下，將原先排水效益受阻且容易卡漂流物的三孔構造排水箱涵改建為單跨橋梁，提升河道排洪能力，並由瑞芳區公所辦理命名活動，取名「龍安橋」。

新工處指出，改建後的龍安橋長度為16公尺、寬度維持全寬8.5公尺，河道內由原先9.6公尺的三孔箱涵增加到淨寬14公尺，對深澳坑溪的排洪能力具有顯著效益。構造上則採用鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC)，滿足強度跟耐久性的需求，同時以基隆河頻率200年防洪標準加高堤防，降低倒灌疑慮。

另外，工程單位在規畫過程中採納地方人士意見，除了原有路燈照明系統外再增加3支路燈，也配合路口加寬提升往來民眾通行安全，讓市民有安全回家的道路。