機車構造隨時代演進，但有個功能卻讓不少人念念不忘。一名網友透露，過去機車發不動的時候，可靠著踩機車腳發復活，現在就只能打電話叫道路救援或牽車去機車行修理，到底是誰決定拿掉腳發功能的？引發網友熱議，不少人看了連連點頭表示，腳發真的很方便。

一名網友在PTT上發文表示，以前機車快要沒電或是因為不知名的原因而無法發動的時候，踩一踩「機車腳發」就可以復活撐一陣子，但現在多數的機車好像都把這個東西給拿掉了，到底是誰做出這樣的決定？機車行難道還賺不夠爽嗎？

不少網友看完超認同說，以前踩一踩還可以撐一下，現在機車發不動不是得移到路邊等道路救援，就是要自己慢慢牽去機車行修理。「超不方便」、「現在沒電只能call救援跟牽車，很可憐」、「有腳發真的棒」、「真的，之前跟朋友出去車發不動在那邊狂找」、「剛買的新車也是沒電才發現，超傻眼，最後只能自己慢慢推到車行」。

而網友們上述所提到的其實是「踩發桿」，它從內部看就是跟長長的桿子，踩下去的動力會直接帶動曲軸轉動點火，基本上遇到啟動開關（電門）壞掉、煞車拉桿壞掉、啟動盤鬆了或啟動馬達燒掉與故障的問題，通常在踩發桿的幫助下，都有很大的機會可以發動。