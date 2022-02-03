「一樣是mRNA疫苗，幹嘛不打BNT」，萬芳醫院精神科醫師潘建志直言，莫德納拿到美國FDA正式藥證，足足比BNT晚了5個多月，可見BNT一點都不差。對於台灣民眾瘋搶莫德納打第三劑，潘建志認為，有得打趕快去打，別再觀望了，「不然以現存貨量來看，mRNA疫苗是不夠的」。

台灣開放民眾預約接種第三劑後，莫德納成為熱門品牌，潘建志轉述，一名門診病人說等不到莫德納，他問為何不預約BNT？患者回「第三劑打莫德納，清水變雞湯啊」。潘建志比喻，如果莫德納是麻油雞湯，那BNT也算香菇雞湯，一樣很好；他說自己當時沒得選，不然他會打BNT。

潘建志透露，如果所有人第三劑都打mRNA疫苗的話，現存BNT、莫德納數量不足，「2021年訂單全送到了，2022年到貨情況不明」。

潘建志呼籲，第二劑間隔已超過3個月的人，快點約一約去打一打，三劑都BNT也OK，「美國總統拜登，他也打BNTx3」。