我國自購的BNT疫苗要來了？衛福部疾管署昨天在官網上公開招標運送750萬劑BNT疫苗等相關服務，疾管署副署長莊人祥今指出，相關採購細節還在洽談，公開招標的僅為預估量，還不確定疫苗何時會抵台。

去年中，三大民間團體合購1500萬劑BNT疫苗贈予中央流行疫情指揮中心統籌使用，最後一批貨於今年一月完成交付，為繼續提供國人第三劑疫苗使用，衛福部長陳時中曾於立法院透露今年將採購約一千萬劑的BNT疫苗。

至於昨天公開招標BNT疫苗的冷鏈運送服務，是否代表相關採購合約已談妥？莊人祥解釋，由於招標過程都需要一個月的作業時間，因此才在昨天提早進行作業，而750萬劑的數量則是預估值，並非與廠商談妥的交貨數量。

外界猜測，新一批BNT疫苗最快可望於三月抵台，莊人祥否認，指出目前都還在談，但這次購買是否仍需透過上海復星總代理？莊則低調表示，由於過去已經購買過，基本上會依上次的默契進行。