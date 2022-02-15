高端庫存還有300萬劑 陳時中：規劃人道救援捐贈國外

高端疫苗昨天獲巴拉圭緊急使用授權（EUA），衛福部長陳時中今天表示，從巴拉圭的試驗解盲結果顯示，高端疫苗的一致性很高，相信未來會獲得越來越多國家的認同，目前國內還有約300萬劑的高端疫苗，除了供國內使用外，也會積極尋求人道援助的機會。

陳時中指出，根據外交部的資料，目前已有印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭等8國承認高端疫苗，從這次高端於巴拉圭的免疫橋接臨床試驗顯示，結果與國內進行的相當雷同，表示疫苗一致性高，應會獲得越來越多國家的認同。

目前國內共施打192萬劑高端疫苗，其中83萬劑為第一劑、73.9萬為第二劑、34萬為追加劑、另有9700人接種基礎加強劑。

陳時中說，我國向高端採購500萬劑疫苗，扣掉已使用完的部分，還有約300萬劑可使用，除將保留一定數量供國內使用外，也將尋找人道救援的用途。

另外，我國今到貨的140萬劑莫德納疫苗，為今年度採購的額度之一，陳時中說，這批疫苗有效期限至4月25日止，可供第一至三劑靈活使用，不一定只開放給追加劑。