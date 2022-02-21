台北市21日新增1例本土確診個案，案20162是北投區1名女性，她的先生案200028自大陸返台後居家檢疫採檢陰性，因為要出國再次採檢確診，北市副市長黃珊珊表示，經回推疫調，發現這一對夫妻曾和案19813在同一餐廳相近時間用餐，也就是新北設計師用餐感染鏈，不排除因此感染，還要等基因定序釐清。

台北市長柯文哲今午主持防疫記者會指出，台北市今新增1例本土、境外移入有13例，雖然有一些零星疫情，但大概還好，來做篩檢數目也反應市民對疫情關切程度，昨天309人篩檢沒有陽性案例，市區看起來還算乾淨。

黃珊珊指出，今新增確診案20162是北投區一位女性，她的先生案20028，確診後採檢Ct值16，案20028就是前幾天傳出有人入境31天才確診，1月18日從大陸入境，採取C方案居家檢疫至1月31日期滿解隔離，檢疫期間和期滿PCR都是陰性，2月18日將再次出國去採檢PCR，19日陽性確診，Ct值29，中央列為境外。

她表示，由於Omicron潛伏期不會那麼長，市府回推做疫調，發現2人和案19813曾在同一餐廳相近時間用餐，不排除是這足跡造成感染，所以從境外改為本土個案，但還要等基因定序釐清。

案19813為台北市某房屋行銷公司員工，與新北設計師案19665在9日於同餐廳、同時段用餐染疫。

黃珊珊說，2案疫調居家隔離182人、73人陰性、1人陽性、54人正在檢驗，22人擴大採檢，另發送158則簡訊通知足跡重疊對象，該案在餐廳用餐，時間只是相近沒有被匡列，後來因為先生要出國才發現確診，中間可能在確診者相近時間用餐，將繼續調查是否是在該場域確診。