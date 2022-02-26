屏東日本友好感謝祭選在228連假於屏東市勝利星村登場，讓民眾不用出國就能體驗異國風情。（林和生攝）

屏東日本友好感謝祭特地從北海道直送當地白雪，讓南國民眾直呼驚奇。（林和生攝）

為感謝疫情期間，日本多次贈送台灣疫苗，屏東縣政府特地選在228連假3天，與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「屏東‧日本友好感謝祭」，選在勝利星村熱鬧登場，現場除有妝點滿滿粉紅櫻花樹外，更有遠從北海道空運來台白雪，讓南國民眾難得體驗北國風情。

活動從氣勢磅礡的太鼓演出揭開序幕，超過40攤市集，讓民眾彷彿置身國外般感受，屏東縣長潘孟安表示，過去台日交流頻繁，每年台灣人赴日旅遊都高達近500萬人次，並持續維持良好情誼。

且自日本東北311大地震至今10年來，一直以多元樣貌相互支援合作，日前在台灣疫情緊急時刻，共同攜手對抗疫情威脅，足見雙方真摯情誼；考量近2年因疫情，讓多數人無法如願出國旅行，「既然無法出國，那就原汁原味將日本搬來屏東。」

此次活動有超過40個日本地方縣市及日系企業參展，其中特別的是，北海道旭川市更精心空運來台當地白雪，潘孟安當場做了一個「企鵝雪人」，讓難得見到冰雪的屏東民眾直呼驚喜，日本靜岡縣也從產地直送100箱蜜柑，分享給現場民眾品嘗。

現場遊客表示，勝利星村於日治時期曾是日本陸軍飛行第八聯隊官舍，現成為特色創意聚落，此處是見證屏東脈絡的歷史場域，用來舉辦日本展非常適合，且不用出國，也能感受日本好吃好玩的地方。

主辦單位也在現場裝置櫻花許願樹，讓民眾為親友送上專屬祝福，各攤位還有免費提供觀光旅遊資訊，可供大家前往日本旅遊參考，潘孟安說，期待未來疫情解封後，能恢復兩國交流，民眾也能與親友一同暢遊日本，盡情吃喝玩樂。