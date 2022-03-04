來台訪問的美國前國務卿蓬佩奧4日出席記者會回答媒體的問題，對於中國大陸侵台的可能性表示，這取決於台灣與西方國家展現的因應措施與決心有多少，美國則會比較關注在傾聽台灣高層對軍事武器的需求，如果台灣願意花錢買特定的武器，美國願意來協助訓練台灣使用的，中國大陸認為代價太大，侵台的可能性就會降低。（鄭任南攝）

遠景基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，今天下午舉辦記者會，不過全程僅由執行長賴怡忠代表發問，未開放媒體現場提問，這也引起在台外媒的不滿。

美國CNN記者Will Ripleyz諷刺，記者不被允許直接向蓬佩奧提問，原來這就是所謂的「記者會」。他在臉書發文表示，原本想問蓬佩奧，川普和普丁之間猶如「閨密」的關係，是否讓俄羅斯有充裕的時間與準備計畫入侵烏克蘭？同樣地，川普和金正恩忙著交換「情書」的時候，是否也讓北韓有擁有充裕時間去發展核子武器。

遠景基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，今天下午舉辦記者會，不過全程僅由執行長賴怡忠代表發問，未開放媒體現場提問。（楊孟立攝）

英國《Telegraph》記者Nicola Smith也在推特發文說，蓬佩奧稍早宣布美國應該外交承認台灣，很多記者都想針對這個議題追問，但是沒有開放現場提問，只有主持人自顧問好幾天前準備好的問題，「這不是記者會」。

蓬佩奧記者會原訂舉辦一個小時，主辦單位遠景基金會事先向媒體搜集問題。不過在今天記者會開始前，臨時宣布縮短為45分鐘，而在記者會進行約莫半小時後，蓬佩奧的保安直接在場邊大喊「最後一題」。