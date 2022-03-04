遠景基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，今天下午舉辦記者會，不過全程僅由執行長賴怡忠代表發問，未開放媒體現場提問，這也引起在台外媒的不滿。
美國CNN記者Will Ripleyz諷刺，記者不被允許直接向蓬佩奧提問，原來這就是所謂的「記者會」。他在臉書發文表示，原本想問蓬佩奧，川普和普丁之間猶如「閨密」的關係，是否讓俄羅斯有充裕的時間與準備計畫入侵烏克蘭？同樣地，川普和金正恩忙著交換「情書」的時候，是否也讓北韓有擁有充裕時間去發展核子武器。
英國《Telegraph》記者Nicola Smith也在推特發文說，蓬佩奧稍早宣布美國應該外交承認台灣，很多記者都想針對這個議題追問，但是沒有開放現場提問，只有主持人自顧問好幾天前準備好的問題，「這不是記者會」。
蓬佩奧記者會原訂舉辦一個小時，主辦單位遠景基金會事先向媒體搜集問題。不過在今天記者會開始前，臨時宣布縮短為45分鐘，而在記者會進行約莫半小時後，蓬佩奧的保安直接在場邊大喊「最後一題」。
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