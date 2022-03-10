大韓民國第20任大統領選舉今天完成開票，由在野國民力量黨候選人尹錫悅先生當選。中華民國台灣政府對韓國人民再次透過和平民主選舉選出國家領袖表達恭賀之意。外交部也將透過適當管道祝福當選人尹錫悅。

外交部指出，台灣與韓國民間關係悠久深厚，共享自由、民主、人權及法治等價值。我國政府期盼與韓國在既有友好基礎上，以互利互惠的方式，深化兩國間在重要領域的交流合作，並共同致力維護印太區域的和平穩定。