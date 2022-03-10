尹錫悅當選韓國總統 外交部：透過適當管道祝福 11:172022/03/10 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民力量黨候選人尹錫悅在第20屆總統大選中獲勝，圖為他2日在首爾參加電視辯論的資料照。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大韓民國第20任大統領選舉今天完成開票，由在野國民力量黨候選人尹錫悅先生當選。中華民國台灣政府對韓國人民再次透過和平民主選舉選出國家領袖表達恭賀之意。外交部也將透過適當管道祝福當選人尹錫悅。 外交部指出，台灣與韓國民間關係悠久深厚，共享自由、民主、人權及法治等價值。我國政府期盼與韓國在既有友好基礎上，以互利互惠的方式，深化兩國間在重要領域的交流合作，並共同致力維護印太區域的和平穩定。 大陸外交部：人道援助烏克蘭出發 多數中國公民撤離 南韓超美準第一夫人金建希 謎樣經歷一次看 #尹錫悅 #透過 #外交部 #當選 #適當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣學者：台韓關係不太可能改變 04:102022/03/10 話題觀察 南韓變天！尹錫悅逆轉勝當選總統 親美路線再抬頭 03:432022/03/10 國際 韓國大選今投票 陸專家：無論誰當選 中韓關係都不會倒退 11:502022/03/09 兩岸 尹錫悅宣布勝選 韓國保守派時隔5年重掌政權 05:422022/03/10 國際 向光電業者索賄680萬 台西鄉長收押 04:102022/03/10 社會新聞 俄將台列不友善名單 外交部稱影響有限 04:102022/03/09 話題觀察 為國民力量黨驚險奪回政權 韓新總統尹錫悅爭議多 10:182022/03/10 國際 我見我思－課徵囤房稅的三個前提 04:102022/03/10 專題周報 金管會 對國銀下達三紓困指令 04:102022/03/10 財經要聞 外交部稱武力犯台將付慘痛代價 邱國正：一旦發生戰爭 大家都很慘 10:002022/03/10 政治 專家傳真－捍衛「開放網路」 數位經濟將遍地開花 04:102022/03/10 專題周報 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。