俄羅斯將台灣列入「不友善國家地區」清單，恐影響外匯兌換，外交部亞非司司長楊心怡表示，已請駐俄代表處了解駐處經費運用可能面臨的困難。

俄羅斯將48國列為不友善國家地區清單，台灣與歐美國家都名列其中，俄羅斯政府規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，須改以盧布支付。

對於俄羅斯可能對台採取經濟報復行為，楊心怡表示，外交部已請駐俄處與當地台僑隨時保持聯繫，掌握僑胞的狀況與需求。