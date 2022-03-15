俄列不友善國 外交部：關注外匯兌換問題 18:132022/03/15 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯將台灣列入「不友善國家地區」清單，恐影響外匯兌換，外交部亞非司司長楊心怡表示，已請駐俄代表處了解駐處經費運用可能面臨的困難。 俄羅斯將48國列為不友善國家地區清單，台灣與歐美國家都名列其中，俄羅斯政府規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，須改以盧布支付。 對於俄羅斯可能對台採取經濟報復行為，楊心怡表示，外交部已請駐俄處與當地台僑隨時保持聯繫，掌握僑胞的狀況與需求。 外交部呼籲陸譴責俄羅斯 配合國際社會制裁 美將領警告陸：未受挑釁攻擊鄰居 會遭致比俄更強烈國際反應 #俄羅斯 #外交部 #外匯 #兌換 #不友善國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》俄國違約倒數 美國：曝險有限 15:292022/03/15 財經 俄猛攻烏克蘭西部 逃亡人數創二戰以來新高 08:562022/03/15 國際 西方觀點外的烏俄戰爭 在台白俄留學生說出心裡話 07:232022/03/15 政治 俄羅斯入侵犯眾怒 烏克蘭籲歐洲理事會開除會籍 15:022022/03/15 國際 《國際經濟》俄國暫停穀物出口前蘇聯國家 12:382022/03/15 財經 馬斯克挺烏克蘭嗆聲普丁 美媒爆特斯拉因1關鍵面臨難題 17:152022/03/15 財經 海納百川》俄烏落幕，兩岸登場（黃征輝） 16:532022/03/15 海納百川 幫不幫俄羅斯 北京有最高指導原則 16:022022/03/15 國際 俄羅斯文憑不再被世界承認！這單位出狠招 網竟一面倒挺俄 07:542022/03/15 政治 普丁恐掀第三次世界大戰！烏克蘭喊話把俄國踢出歐洲理事會 03:572022/03/15 國際 烏俄戰爭越來越激烈！Mercedes-Benz俄羅斯工廠將可能被「強制徵用」 15:402022/03/15 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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