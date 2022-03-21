投資俄債損失是擴大還是回轉？俄羅斯在16日已支付1.17億美元的債券利息，下一筆是21日，據壽險業得到的消息，俄羅斯應會改以盧布支付，維持付息正常，壽險業也「密切關注及評估」，且會與會計師討論3月是否有已提列損失金額「回轉」的可能。

壽險業投資俄羅斯債券，在1月底有新台幣1,382億元，到2月底因市價減損等，已降到1,149億元，同時2月時，國泰人壽已認列26億元的俄債預期信用損失，富邦人壽認22億元、南山人壽認30.25億元、新光人壽認31.6億元、中國人壽認15億元、台灣人壽認4.7億元、全球人壽認700萬元，共129.6億元。

俄羅斯已在16日支付1.17億美元的債券利息，且壽險業表示，其投資銀行已收到款項，21日有另外一筆債息要支付，目前收到消息是會以盧布支付，理論上，俄國會維持付息正常，應是「好消息」，2月時壽險公司是依降評及付息不正常，認列本金及利息損失，現在俄國若付息正常，會不會有損失可回轉的機會？壽險公司表示，乃要觀察到月底，且與會計師討論才能確定。

金管會主委黃天牧表示，壽險業投資的俄羅斯債券的確有部分是可以盧布支付利息（約六成左右），現在俄羅斯雖支付利息正常，但信評降評的部分，仍是要提列預期信用損失，所有訊息都會攤在陽光下，不會隱匿。