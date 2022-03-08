大陸國務委員兼外交部長王毅昨就「中國外交政策和對外關係」進行中外記者會，針對台海局勢，王毅指出台灣和烏克蘭問題有本質區別，沒有可比性，並批評美國放縱台獨勢力發展。對此，港媒觀察到，王毅不僅對台灣問題做了明確定位，更點出兩個要害。

俄羅斯入侵烏克蘭，讓外界擔憂大陸是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台灣採取行動？對此，王毅7日在記者會上表示，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性；台海局勢緊張的根源在於民進黨當局拒不認同「一個中國原則」，而美國一些勢力縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則；王毅並警告，挾洋謀獨沒有出路、以台制華注定失敗。

對於王毅的談話，港媒《中評網》今（8日）報導分析，認為王毅不僅對台灣問題做了明確定位，更點出兩個要害：首先，民進黨政府不承認「一個中國原則」，企圖改變台海局勢，到頭來必將葬送台灣的未來。其次，美國挑戰一中原則，破壞地區和平穩定，只會導致難以承受的後果。

另外，該評論觀察到，針對西方記者提問，大陸是否會像俄羅斯一樣，以武力收回領土，王毅雖然沒有直接回應，但答案盡在其中。