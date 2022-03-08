小S上個月出席《小姐不熙娣》記者會。（陳俊吉攝）

大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

大S今（8日）一早宣布和「酷龍」具俊曄再婚，重燃24年前愛火，男方在IG宣布結婚消息，「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。大S隨後轉發並表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。2人閃婚消息震驚各界，但其實上個月小S出席記者會時，被本報記者問到姊姊感情現場，小S封口推稱怕被姊姊罵「蹭熱度」，如今回想小S當時反應，應該是已知姊姊新戀情，但怕說漏嘴所以閉口不敢多說。

小S上個月在《小姐不熙娣》記者會後接受平面記者訪問，透露大S離婚後「回春」狀態極佳，形容姊姊在家即便大素顏，皮膚狀況仍好到白皙透亮，讓她相當羨慕；由於小S將姊姊形容得猶如女人戀愛時自然散發光彩，本報好奇追問大S是否有追求者，小S當場語塞，愣了3秒後才表示：「我不敢再多聊，怕她罵，她會說妳一定要蹭我熱度嗎？」一字一句相當小心。