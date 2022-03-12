1名網友在《爆料公社》貼文寫下，家父早已過世3年，日前卻突然收到1則自稱是「前女友的姊姊」寄來的簡訊，對方還表示自己「好不容易聯繫上原PO爸爸拿到聯絡方式」，讓他一陣無言，直接霸氣嗆聲：「我爸爸3年前就過世了，你是觀落音嗎？」讓網友笑翻回應：「現在的詐騙集團都可以當鄉土劇編劇了」。

透過原PO發出的對話截圖可見，該位「寵妹妹的姊姊」寫下：「你在嗎？我不知道你和我妹妹為什麼會分開，真的有被你們曾經的點點滴滴感動，我親眼見證你們從中學到大學，走入社會一起工作，曾經你們也是學校、周圍朋友羨慕的伴侶，很多時候我覺得這就是愛情啦，我因為工作的關係，沒有太多的關注你們，直到你把我的line和fb刪除，也有聽周圍的朋友說你們分手了，我也有注意他的情緒，直到今天，你爸爸才把你的line 傳給我，我們能聊聊嗎？」

詐騙集團傳給原PO的訊息內容。（圖／取自爆料公社）

而實際上，原PO的父親早已於3年前過世，他更不認識對方訊息中提及的交往多年的女友，對此，原PO霸氣回覆：「我爸3年前就過世了，你是觀落陰嗎？」並笑說詐騙集團新招真的越來越厲害，訊息內容簡直可以當八點檔編劇。

網友們看到貼文以後也紛紛回應「等等，這劇本確定不是抄日本的文藝愛情動作片嗎？爸爸有兒子女友的姐姐line，這走向不簡單呀」、「以後要連祖宗十八代都編進去了」、「是人才，詐騙不幹可以去鄉土劇編劇發展」。