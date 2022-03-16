台中市南區58歲梁姓婦人日前接獲詐騙集團假冒電信客服來電，聲稱其身分遭盜用有積欠費用，後續轉接由警察及金融中心接聽，得知其另捲入一起毒品交易案，讓梁女十分驚慌，在等候詐騙集團回電期間，因心急撥打110報案專線，想要找方才的假警察問清楚，未料竟誤打誤撞找到真警察上門幫忙，也保住自己的辛苦錢。

台中市警察局第三分局健康派出所警員日前上午10時45分許接獲民眾報案稱遭詐騙，報案的梁姓婦人一見到警方便哭喪著臉，稱自己接獲電信客服來電告知名下號碼未繳款，後續又將電話轉接給金融中心及警察，得知自己另捲入一起刑案，焦急地不知道該怎麼辦，等候詐騙集團回電期間，她心急撥打110想找剛才的假警察問清楚，卻被告知自己可能遇上詐騙，讓她已經搞不清楚誰說的才是真的。

警方看到桌上放著幾本帳戶存摺，立即強調警方絕對不會用電話跟民眾要帳戶資料，此時假警察又來電要求匯款，因梁女早已心神不定，便委由大樓管理員使用拖延戰術告知稍後回電，竟遭假警察大聲喝斥，讓警方更為肯定這是詐騙。

未料婦人一聽以為自己的積蓄都沒了，一時腿軟跌坐在地上，所幸警方反應迅速一手將她拉住，護住頭部並未受傷，警方先行安撫婦人情緒，並了解其與詐騙集團接觸的細節，原來婦人告知詐騙集團自己名下的所有帳戶及金額，但確認並未提供帳號密碼，亦未至銀行轉帳，並未遭詐，見梁姓婦人心中仍有存疑，深怕帳戶內的錢不見，便陪同其至郵局補摺，看到帳戶內分毫未減，她這才安下心來。

警方表示詐騙集團多以獨自在家、生活單純的民眾為對象，經常會「協助轉接」檢警單位，藉以讓民眾信以為真，接獲詐騙電話應謹記「一聽、二掛、三查證」口訣，務必掛掉電話仔細查證，以免損失畢身積蓄。