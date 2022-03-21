桃園市65歲余姓婦人，21日上午騎機車載著5歲孫子行經平鎮區金陵路，由於行進間車身搖搖晃晃、車速忽快忽慢，後方員警見狀上前關心，發現老婦人原來是精神狀況不佳，員警趕緊將老婦人接回派出所稍作休息，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住中壢區的余姓老婦人，因為女兒在外地工作，不得不將5歲大的孫子託給老母親協助照顧，但由於孫子必須每日從中壢往返大溪上幼稚園，路途遙遠，長時間的接送終於讓老婦人體力不堪負荷，導致老婦人今日接送途中險些發生意外。

幸好建安派出所巡邏員警黎秉睿、陳易萱及張政華經過即時發現，趕緊將老婦人接回派出所休息。老婦人休息期間，小男童對陌生環境感到十分緊張，不時露出焦躁及惶恐的眼神，員警除了上前安撫他的情緒及準備餅乾零食讓男童享用外，派出所內的警犬尼莫也搖著尾巴跑來男童身邊耍寶賣萌，頓時紓緩了小男童緊張無措的心情。

經過短暫的休息，老婦人終於恢復精神，帶著小孫子繼續上路，臨走前還不斷的向員警道謝，小孫子也依依不捨平易近人的警犬尼莫，而員警也提醒老婦人不要太過勞累、影響健康，可與女兒商量將孫子轉到住家附近幼兒園就讀，避免每日長途接送發生危險。