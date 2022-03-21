「足球金童」大衛貝克漢(David Beckham)將自己的Instagram 賬戶，借給在哈爾科夫急救傷患的烏克蘭醫生，用以透露她的日常工作，強調俄羅斯入侵給烏克蘭造成了多大的傷害。

天空新聞報導，前英格蘭足球隊長貝克漢是知名的運動明星，他在2005年起就一直擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使。他最近再次透過聯合國兒童基金會的轉達，將自己的IG帳戶，借給1名在哈爾科夫婦幼醫院的伊莉娜醫生（Iryna）。為了安全起見，伊莉娜醫生不公布她的姓氏。

David Beckham's Instagram stories show Ukrainian hospital bomb shelter in Unicef takeover

貝克漢的IG帳戶有7160萬名追隨者，是個很有影響力的發聲管道。

伊莉娜說， 戰爭的第一天，所有孕婦和母親都被疏散到地下室。我們一起度過了可怕的三個小時。不幸的是，我們不能將重症監護的嬰兒也帶到地下室，因為無法搬離維生設備。

在另一個片段中，她拍攝一位年輕的母親亞娜（Yana），和她的兒子米哈伊洛（Mykhailo），他天生就有呼吸問題。

伊莉娜說，戰爭頭幾天是最困難的，我們必須學習如何應對轟炸。我的工作日現在是每天7小時，毫無休假，我整天都在這裡。

貝克漢透過聯合國兒童基金會發起了一項緊急募款，以幫助為飽受戰爭蹂躪的國家中受影響的人們提供援助。貝克漢與他的妻子「高貴辣妹」維多利亞已經進行了個人捐款。