烏俄戰爭造成兩國內的許多人民受害，戰況越演越烈也讓全球時刻關注，不少名人發揮了自己的號召力來抵制戰爭行為，希望能透過全體的力量讓戰火停止，而近日在IG上擁有超過七千多萬追蹤人數的大衛·貝克漢也發揮其影響力，他將自己的IG帳號出借給一名烏克蘭的醫生Iryna，讓她能夠在粉絲數眾多的IG帳號上分享烏克蘭戰況，也讓眾多網友能夠了解到戰爭的實際情形。

大衛·貝克漢於21日在IG上發布了一支影片，影片中他提到自己將會把此帳號借給烏克蘭的醫生Iryna使用，面對烏俄戰爭的慘況，他希望能透過自身的影響力為戰爭付出一點心意，盼望能讓網友們看到戰爭的真實面，也了解到戰爭帶來的傷害是非常可怕的，他表示未來網友們都能夠在他的IG帳號上看到各種當地的實況，希望大家能以此了解當地醫護人員的辛苦日常。

貝克漢也提到希望在Iryna的使用下讓大家看到戰火帶來的傷害，並讓大眾思考在戰爭的期間大家能成為怎麼樣的人？可以如何為這場戰爭付出一些心力？而他在貼文中也提到，希望大家能夠多多支持聯合國兒童基金會（UNICEF），只要小額的捐款就能形成大大的力量，望大家可以幫助戰區的受災人民。

Iryna醫生目前也透過貝克漢的IG帳號分享了許多當地的戰況，她在限時動態中發布了許多資訊，也提到烏克蘭的救護人員們都非常辛苦，每天只能日以繼夜的工作，根本沒有時間能停下腳步，不過Iryna也表示即便大家都冒著生命危險在執業，但都沒有人想放棄，大家做好自己的工作盡力幫助災民，她希望能透過貝克漢的影響力，讓更多人能夠對當地人民施以援手，也盼望著戰爭結束的那天到來。