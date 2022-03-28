俄羅斯入侵烏克蘭逾1個月，烏國總統澤倫斯基表示，烏克蘭已經準備好，針對烏俄停火協議中的「中立國條款」進行討論，但是條件是必須有第三國保證，且同時，相關條款必須經公投同意。對此，有網友認為太天真、「憑什麼別人就要配合你答應你的條件」。

據CNN新聞網報導，澤倫斯基在社群媒體上公開的錄影中說，新一輪會談周二將在土耳其伊斯坦堡展開，而烏克蘭尋求的是「刻不容緩」的和平。另外，澤倫斯基也批，俄軍入侵行動，比俄國入侵車臣時更加地嚴重。

針對澤倫斯基與俄羅斯商討烏克蘭中立問題，但有2條件，也引發台灣網友關注，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過300則留言，有人說「太天真的斯基以為他在同俄羅斯戰爭？其實是美俄在交手，美國不同意，美國不縮手，其餘都免談，戰爭尚無定論，美國就在盤算輸出多少油氣到歐洲了，犧牲烏克蘭人民根本不算甚麼」、「早知如此何必當初」、「別再拖了」、「普丁目標慢慢達成」、「美國有同意和談？」「再拖的話，和談停戰的條件會越來越差，最終丟了總統之位，更賠上更多的烏克蘭人性命與國家資源」。