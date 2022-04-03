俄烏戰爭引起台灣民眾討論，尤以「兩岸衝突」議題最熱烈。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，面對未來兩岸可能的衝突，台灣「得考慮僱傭兵」，因為至少他們打過仗；如果真的發生戰爭，嚴預測台灣至少要打個1、2周，後援才會來。相關說法掀起網友討論，認為「周邊航線、港口若被封鎖，台灣就完蛋了」。

烏克蘭總統澤倫斯基招募大批外籍傭兵抗俄，早前烏克蘭官方甚至在臉書大曬首批「國際傭兵團」的合照，引來網友熱議。美國官員也透露，俄羅斯部署至烏克蘭的傭兵部隊規模，從300人擴增至至少千人以上，他們在烏克蘭的首要任務是在烏東作戰。

根據《中評網》2日報導，對於傭兵議題，嚴震生認為，台灣也可預想到這個狀況，至少傭兵打過仗，台灣軍人沒有見過戰爭，最近一次戰爭是1958年八二三砲戰，距今都已經64年，現在將級以上的軍官都沒有上過戰場。

嚴震生強調，台灣從俄烏武裝衝突學到一點東西，俄烏武裝衝突拖到1個多月，能夠撐得住，後面援助才會來，對於台灣如果真的發生戰爭，嚴震生預測，台灣至少要打個1星期、2周等，後援才會來。

相關說法吸引不少網友在Yahoo奇摩網站留言討論，有人認為「只要大陸在台灣周邊演習，台灣就完蛋了，因為台灣完全靠進口，被封鎖1星期後就會沒水沒電」；亦有網友表示，「台灣無法承受發生戰爭，只要發電廠或送電系統被攻擊，全國工業經濟、民生日常全部停擺」。