路透社報導,與烏克蘭接壤的小國摩爾多瓦周四立法通過取締「喬治絲帶」(ribbon of St George),絲帶由3條黑色和2條橙色條紋構成,是俄羅斯愛國主義的軍事象徵;根據新法,任何製作、配戴或展示絲帶的人都將面臨900摩爾多瓦列伊(約台幣1500元)罰款或69小時社區服務。

這條新法是目前摩爾多瓦執政黨行動和團結黨(PAS)所通過,該黨是一個親歐與自由主義政黨。緊關遭到在野黨的體制,最終仍簽署批准這項法律。摩爾多瓦在野黨多由共產黨以及社會主義黨所組成,他們在立場上更為親俄。

喬治絲帶原是為榮譽凱薩琳大帝(Catherine II)而引入,也是俄羅斯頒發軍事勳章的授帶,現今成為支持普丁的象徵;烏東分離主義分子配戴絲帶以代表支持俄羅斯,讓絲帶在俄語世界有了不同意義,烏克蘭目前已經禁止在國內配戴喬治絲帶。

行動和團結黨議員阿拉伊巴(Dumitru Alaiba)說:「侵略者的士兵在殺害平民的時候會配戴這條絲帶,絲帶已經開始象徵著對無辜平民的暴行。」

而在野黨摩爾多瓦共和國社會主義者黨(Party of Socialists of the Republic of Moldova)議員蒂爾迪亞(Bogdan Tirdea)表示,新法律對摩爾多瓦與俄羅斯的關係造成嚴重打擊,等於承認了俄羅斯是入侵者。

在3月初,摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)簽署入歐申請,在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中很快的確定該國的親西方路線。