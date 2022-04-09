路透社報導，與烏克蘭接壤的小國摩爾多瓦周四立法通過取締「喬治絲帶」（ribbon of St George），絲帶由3條黑色和2條橙色條紋構成，是俄羅斯愛國主義的軍事象徵；根據新法，任何製作、配戴或展示絲帶的人都將面臨900摩爾多瓦列伊（約台幣1500元）罰款或69小時社區服務。

這條新法是目前摩爾多瓦執政黨行動和團結黨(PAS)所通過，該黨是一個親歐與自由主義政黨。緊關遭到在野黨的體制，最終仍簽署批准這項法律。摩爾多瓦在野黨多由共產黨以及社會主義黨所組成，他們在立場上更為親俄。

喬治絲帶原是為榮譽凱薩琳大帝（Catherine II）而引入，也是俄羅斯頒發軍事勳章的授帶，現今成為支持普丁的象徵；烏東分離主義分子配戴絲帶以代表支持俄羅斯，讓絲帶在俄語世界有了不同意義，烏克蘭目前已經禁止在國內配戴喬治絲帶。

行動和團結黨議員阿拉伊巴（Dumitru Alaiba）說:「侵略者的士兵在殺害平民的時候會配戴這條絲帶，絲帶已經開始象徵著對無辜平民的暴行。」

而在野黨摩爾多瓦共和國社會主義者黨（Party of Socialists of the Republic of Moldova）議員蒂爾迪亞（Bogdan Tirdea）表示，新法律對摩爾多瓦與俄羅斯的關係造成嚴重打擊，等於承認了俄羅斯是入侵者。

在3月初，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）簽署入歐申請，在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中很快的確定該國的親西方路線。