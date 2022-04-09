前大使介文汲。

對於美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）呼籲台灣要建立「動態軍隊」，前大使介文汲分析，其實就是要打「人民戰爭」、「全民皆兵」的意思！

美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）5日與來自印太區域國家的駐美記者進行圓桌座談時表示，美國履行防衛台灣、支持台灣強化自衛能力的承諾不能鬆懈，需要永遠保持警覺。他說，台灣必須把自己變成難以鎖定的「動態軍隊」，必要時須出動整體社會一起加入防禦作戰。

對於何謂「動態軍隊」？前大使介文汲日前在《寰宇全視界》分析，其實就是要打「人民戰爭」、「全民皆兵」的意思，澳洲前首相去年訪台就希望台灣要「以色列化」，以色列就是全民皆兵。美國這些建議很多，包括「毒刺」、「刺蝟」、「毒蛙」等，現在又來一個「全民皆兵」、「動態軍隊」，就怕我們沒有戰鬥意志，沒有辦法造成對方重創。「他們到底是關心我們？還是關心幫他們打代理人（戰爭）的時候，表現不夠傑出」。

介文汲說，美國先試試看「全民皆兵」，先做嘛！美國印太戰略成員裡面，他認為美國心目中最重要的就是台灣，台灣要扮演印太戰略的海軍陸戰隊，還要扮演烏克蘭的角色，全民不分男女老幼都投入戰場的角色，「太關心台灣了」！