俄軍大舉入侵烏克蘭，刺激德國強化軍力嚇阻俄羅斯，傳德國正考慮向以色列購買鐵穹防禦系統，保護全境和波蘭等北約盟邦。

德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）今天報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）正考慮向以色列購買鐵穹（Iron Dome）防禦系統，造價20億歐元（約合新台幣630億元），預計2025年完成部署。

受到俄羅斯入侵烏克蘭的刺激，德國政府準備在今年編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）的特別預算，全面強化軍力。

鐵穹防禦系統是以色列與美國合作研發的先進飛彈攔截系統，採用飛箭三型（Arrow 3）飛彈在大氣層之外擊下飛彈，去年以巴暴力衝突升溫時，曾有效攔截巴勒斯坦好戰團體「哈瑪斯」（Hamas）向以色列境內發射的火箭。

俄軍入侵烏克蘭，迫使歐洲各國強化軍力部署，規劃新措施嚇阻俄國。德國軍方憂心，俄國可能從最西端與波蘭和立陶宛接壤的領土加里寧格勒 （Kaliningrad）發射伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈攻擊歐洲。

這套防禦系統的雷達功能強大，掃描範圍包括波蘭、羅馬尼亞、波羅的海三國等國。按照德國軍方規劃，這些北約盟邦僅需部署飛彈，由德國提供雷達數據，即可一起受到保護。

在國會預算委員會負責國防的執政社會民主黨（SPD）議員施瓦茲（Andreas Schwarz）表示，為因應俄羅斯的威脅，德國需要可覆蓋全境的飛彈防禦系統。以色列的鐵穹保護範圍可擴及鄰國，讓德國在歐洲安全扮演關鍵角色。