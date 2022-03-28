以色列總理班奈特（Naftali Bennett）昨天才與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，他的辦公室今天表示，班奈特篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性反應。

班奈特的辦公室聲明說，班奈特「目前感覺良好，將依計畫繼續在家工作」。班奈特昨天與布林肯在耶路撒冷以色列與阿拉伯外交官「歷史性峰會」場邊見面。

班奈特昨天也前往以色列北部城市海德拉（Hadera），因先前傳出有槍手開槍打死了兩名警察，而聖戰團體伊斯蘭國（IS）聲稱是他們發動攻擊。

警方表示，兩名槍手已遭當時正好在附近的反恐特勤人員擊斃；以色列情報單位確認兩人為阿拉伯裔以色列人，為當地伊斯蘭國特工。

班奈特辦公室表示，在昨日發生攻擊事件後，班奈特今天將與國防、公安等部會首長、陸軍參謀長及相關官員「舉行情勢評估會議」。

在班奈特巡視海德拉市後，由以色列媒體發布的照片顯示，班奈特在聽取警察有關攻擊事件的簡報時有戴口罩。但昨天他與布林肯召開聯合記者會時並未戴口罩。