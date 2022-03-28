孩子們帶來精采演出。（苗栗家扶中心／李京昇苗栗傳真）

苗栗家扶中心2011年成立兒童才藝隊，每個月2次聘請專業講師，帶領孩子學習音樂、美術、跳舞等才藝。家扶中心26日舉辦才藝聯合發表會，並表揚9位自強兒童，才藝隊的孩子們輪番帶來8項表演，場面相當熱鬧。

來自泰安鄉的小柔是泰雅族原住民，兄弟姊妹眾多，她的爸媽工作養家不易，不過沒有限制她的運動才能，她不僅是柔道角力好手，還代表學校跟苗栗縣，參與全國競賽多次榮獲佳績，加入才藝隊也常常傳遞正向能量給大家，是眾人的開心果。

參加爵士鼓班的阿正，是學校體育好手，為顧及體育表現，不得不放棄才藝班到學校訓練，曾多次在才藝教室看著爵士鼓發呆，在社工老師鼓勵與爵士鼓老師同意下，調整上課時間，讓有潛力的阿正也能練習爵士鼓，在發表會上也跟著音樂打出一首歌。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，兒童才藝隊起初是以竹南辦公室服務的國小學童為主，利用假日讓學童到辦公室學習木、鐵琴打擊，經過訓練慢慢有才藝隊雛形，並轉型發展成為烏克麗麗、吉他彈奏等流行樂團，甚至有成員還考取到街頭藝人證照。

湯鳳琴說，這2、3年間逐漸拓展才藝班的類型，現在竹南、苗栗、苑裡3處辦公室都有才藝隊，種類包括美術、陶笛、舞蹈跟爵士鼓，目前有7個隊伍，希望藉此減輕孩子爸媽照顧壓力，並培養孩子們第2專長，讓他們從中結交志同道合的夥伴、增加自信心。